За три года в Казахстане подготовят 10 тысяч фельдшеров и почти 960 акушерок

В целях реализации поручения Главы государства в Казахстане утвержден национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения», — сообщает Aikyn.kz. В рамках национального проекта в 2023-2024 годах планируется строительство чуть более 600 объектов первичной медико-санитарной помощи. В том числе 257 медпунктов, 238 фельдшерско-акушерских пунктов и 160 врачебных амбулаторий. На сегодня ведется строительство 99 объектов, которые сдадут в этом году. В 2024-2025 годах также будут модернизированы 32 многопрофильные центральные районные больницы. Их оснастят современным медицинским оборудованием. По линии кадрового обеспечения в течение 2023-2025 годов в медицинских колледжах и вузах страны планируется подготовить более 14 тысяч медсестер, 10 тысяч фельдшеров, 957 акушеров и 7 тысяч врачей общей практики.

Камилла Карим