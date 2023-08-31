В СКО определили подрядчиков для строительства объектов в рамках проекта «Комфортная школа»

В Петропавловске появится четыре новых школы. По результатам конкурса, который завершился в августе, новое учебное заведение в микрорайоне «Орман» на 600 мест построит столичное ТОО «Asti». Возведением образовательного учреждения с такой же вместимостью в «Береке» займется местная строительная компания ТОО «Единство». Конкурсы на строительство школ в микрорайонах «Копай» на 1200 мест и «Жас оркен» на 900 еще не проводились. В региональной Палате предпринимателей отметили, что стараются привлекать отечественные компании и производителей. Чтобы включиться в реализацию проекта, предпринимателям необходимо иметь Индустриальный сертификат, который подтверждает, что компания отечественная и имеет все необходимые ресурсы.

Анна Жицкая