В Петропавловске состоялся матч между молодежными командами «Кызыл-Жар М» и «Окжетпес М»

В день Конституции Казахстана петропавловская молодежная футбольная команда встретилась с соперниками из Кокшетау. Первый тайм не принес забитых голов, но уже во втором «Окжетпес» на седьмой минуте отправил мяч в ворота «Кызылжара». На 79-й минуте наши игроки сравняли счет. Гол с пенальти забил Алмас Измайлов.

АНТОН БОРИСОВ, тренер вратарей команды «Кызыл-Жар М»:

— Много было моментов определяющих, где-то не повезло нам с реализацией. Забили бы второй гол, возможно бы, и выиграли.

Игроки также считают, что упущенных возможностей забить гол было немало.

АСЛАН БАЙКАДАМОВ, игрок команды «Кызыл-Жар М:

— Как по мне, игра была в нашу пользу, потому что в первом тайме было два момента, когда могли забивать, и во втором тайме сколько моментов было. Мне кажется, переиграли соперника, в конце чуть-чуть недожали.

Исходом матча остались несколько разочарованы и кокшетаусцы.

ДАВРОН ЗАКИРОВ, игрок команды «Окжетпес М»:

— Игра была очень хорошая, равная. Помешало одержать победу то, что не забили в свои моменты.

После ничьи с гостями из Кокшетау молодежная команда «Кызыл-Жара» заняла десятую строчку в турнирной таблице. Это 15-й матч для наших игроков. На их счету 12 баллов.

Анна Богословская