Праздник винограда провели представили центра армянской культуры «Кентрон». Объединению в этом году исполнилось 25 лет. Его представители бережно и с любовью относятся к традициям и обычаям, которые передаются из поколения в поколение.

СВЕТЛАНА МАЛХАСЯН, заместитель центра армянской культуры «Кентрон»:

— В Армении очень почтительно относятся к празднику винограда. Они выращивают его с любовью. Праздник винограда начинается с сезона виноделия. Готовят варенье из винограда, чурчхелу, пастилу, компоты разные. Но самое главное — это долма в виноградных листьях.

Карине Сафарян-Самудинова в центре армянской культуры «Кентрон» преподает танцы для ребят школьного возраста. Этим видом искусства она занимается профессионально.

КАРИНЕ САФАРЯН-САМУДИНОВА, художественный руководитель хореографического коллектива центра армянской культуры «Кентрон»:

— В возрасте 15 лет я начала проводить свои первые уроки для наших детей. Кстати, в то время в нашей группы были не только представители армянского народа, к нам приходили и татары, и русские, и другие национальности. Уже год, как я снова возобновила свою балетмейстерскую деятельность. Имею две группы: младшую и старшую. У нас занимаются ребята от 4 до 12 лет.

На праздник винограда пригласили садоводов области. Пенсионер Владимир Должников занимается выращиванием этой культуры более 30 лет. В его коллекции 19 сортов винограда.

ВЛАДИМИР ДОЛЖНИКОВ, садовод:

— У меня часть спрашивают, что вы с этим виноградом делаете. Я скажу, я один год продавал виноград. А так на выставку меня брали. В этом году зима оказалась неблагоприятная, потому что снега мало было, а снег укрывает и создает тепло.

В этноцентре состоят много талантливых людей. В их числе 17-летняя Нуне Исоян. Она учится на втором курсе в колледже искусств им. Ермека Серкебаева. Начинающая артистка сделала гостям праздника винограда музыкальный подарок.



Дарья Пышмынцева