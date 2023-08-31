Около 1 300 студентов подали заявки на получение комнаты в общежитиях Kozybayev University

В общежития Kozybayev University начали заселять студентов. Около 1 300 ребят подали заявки, чтобы получить заветный квадратный метр. 4-курсница Айтолкын Шакирова из Жамбылского района учится на агронома. До этого все три года жила в общежитии. Говорит, это лучший вариант, чем втридорога снимать квартиру.

АЙТОЛКЫН ШАКИРОВА, студентка Kozybayev University:

— В общежитии созданы все условия для нас. Есть прачные, душевые кабины и многое другое. Зимой очень тепло. Наш корпус очень дружелюбный. Мне очень нравится здесь.

Места в общежитии раздают по определённому принципу. Сначала их предоставляют для детей-сирот и ребят, имеющие инвалидность, а после все первокурсники и остальные студенты. Всего местная альма-матер располагает 3 собственными общежитиями на 1 372 койко-мест. Летом там провели капитальные ремонт.

АСКАР КАБИКЕНОВ, директор департамента по работе со студентами Kozybayev University:

— За летний период проведены большие ремонтные работы. В общежитиях №1 и №2 отремонтированы душевые комнаты. Во втором общежитии заменены все деревянные окна на современные пластиковые стеклопакеты. В десятом корпусе завершен текущий ремонт комнат, коридоров, кухонь, душевых, санузлов. Закуплена новая мебель и бытовая техника.

Стоимость проживания варьируется от 7 500 до 15 тысяч тенге. Ребята, оставшиеся без попечения родителей и имеющие инвалидность, проживают бесплатно. К слову, подать заявку можно в электронном виде через личный кабинет студента, куда поступит результат и дополнительная информация.

Алишер Ашимов