70 предпринимателей СКО обратились в прокуратуру с жалобами

Для защиты прав предпринимателей. В областной прокуратуре создана специальная мобильная группа, которая занимается защитой интересов бизнесменов. О своей работе сотрудники рассказали на совещании. В этом году поступило свыше 70 обращений от предпринимателей о нарушении их прав. Чаще всего они жалуются на незаконные действия со стороны акиматов, органов госдоходов, полиции. Но в половине случаев факты не подтвердились. Ещё около 30 бизнесменов получили разъяснения. И только 5 сигналов нашли своё подтверждение.

ТИМУР КУРТАЕВ, старший прокурор управления прокуратуры СКО:

— 20 февраля на телефон мобильной группы прокуратуры района М.Жумабаева. Было установлено, что в отношении него управлением СЭК вынесено предписание об устранении нарушения. Данное предписание незаконно и противоречит требованиям предпринимательского кодекса. Предписание выносится только по результатам проверок.

Но никакой проверки не было. Более того, выяснилось, что предприниматель сам обратился в управление, чтобы получить санитарное заключение. Должностное лицо получило штраф 172 тысячи тенге. Столкнулся с несправедливостью и бизнесмен в Петропавловске. Его права нарушили в областном центре крови.

ТИМУР КУРТАЕВ, старший прокурор управления прокуратуры СКО:

— В прокуратуру г.Петропавловска в январе поступил сигнал от ИП о нарушении его прав, основанном на ограничении участия в госзакупках. Т.е. когда предприниматель, участвуя в госзакупках, принёс все свои документы. Его конверт не вскрыли, ссылаясь, что у данного предпринимателям отсутствует доверенность руководителя ИП.

После госзакупку отменили, предпринимателя допустили к участию.

Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Всего такое наказание за нарушение прав предпринимателей в этом году понесли 4 человека.

Айгерим Хамзина



