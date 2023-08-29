В Северо-Казахстанском медицинском колледже торжественно встретили молодых преподавателей

Молодые, полные энергии, энтузиазма и желаний. Такой увидел коллектив медицинского колледжа свою подрастающую смену. 13 выпускников Kozybayev University пришли после получения диплома, чтобы самим стать преподавателями.

АЙДАР МУКАШЕВ, и.о. директора Северо-Казахстанского высшего медицинского колледжа»:

— Отрадно, что 12 из них являются докторами, имеют степень бакалавра по специальности «Общая медицина. Они будут преподавать у нас такие дисциплины как хирургия, терапия, педиатрия, внутренние болезни. Такой набор специалистов впервые за 10 лет в нашей организации.

Для колледжа столь большое пополнение преподавательского состава — значимое событие, поэтому и встречают недавних выпускников торжественно.

Анастасия Изотова считает, что педагог и врач — две благородные профессии. Девушка с детства мечтала связать жизнь с медициной и решила стать дерматовенерологом. В её планах на ближайшее будущее — преподавание.

АНАСТАСИЯ ИЗОТОВА, преподаватель дерматовенерологии:

— Выбранный мной путь — это постоянное саморазвитие, практика, самообразование. Я являюсь врачом-интерном, мне нравится давать то, чему меня научили, делиться своим опытом и знаниями.

За каждым молодым специалистом в течение года будет наблюдать наставник. Все они — преподаватели с большим опытом. Стаж работы Гульнар Бейсенбековой 33 года, за это время она успела подняться по карьерной лестнице от преподавателя до административных должностей.

ГУЛЬНАР БЕЙСЕНБЕКОВА, преподаватель специальных дисциплин:

— Я начинала работу простым преподавателем микробиологии и вирусологии и инфекционной болезней, затем я прошла богатый трудовой путь: работала заведующей отделением, заместителем директора по практическому обучению в течение 15-ти лет, затем заместителем директора по учебной работе.

Гульнар Таутеновна верит, что новые молодые преподаватели не будут спешить покидать медколледж. Несмотря на пополнение, здесь по-прежнему ощущается нехватка работников в сфере медицинского образования.

Анна Богословская

