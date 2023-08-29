В Правительстве рассмотрели проект закона о республиканском бюджете на период с 2024 по 2026 год

Представляя законопроект, министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев отметил, что он разработан в соответствии с Бюджетным кодексом и основан на прогнозе социально-экономического развития страны до 2028 года. Согласно представленным данным, ожидается, что поступления в бюджет составят 20,4 трлн тенге в 2024 году, 20,1 трлн тенге в 2025 году и 21,2 трлн тенге в 2026 году. Значительная часть средств будет направлена на социально-значимые и инфраструктурные проекты, такие как модернизация дорог, тепло-, газо- и водоснабжения, а также создание социальных объектов в рамках национальных проектов.

Основные факторы роста расходов включают индексацию социальных выплат, увеличение периода по уходу за ребенком, увеличение размеров стипендий и грантов, а также повышение оплаты труда гражданских служащих и медицинских работников. На развитие реального сектора экономики в 2024 году выделено 2,8 трлн тенге.