Правительство Казахстана приняло трехлетний проект республиканского бюджета, охватывающий период с 2024 по 2026 год

В ближайшее время законопроекты, связанные с бюджетом, и прогнозы социально-экономического развития страны будут представлены в Парламенте. Премьер-Министр РК Алихан Смаилов подчеркнул, что основной целью предложенного бюджета является обеспечение исполнения социальных обязательств государства и обеспечение устойчивого экономического роста.

Прогнозируется, что валовой внутренний продукт страны вырастет на 5,3-6% в период с 2024 по 2026 год, а инфляция снизится с 6-8% в 2024 году до 5% в 2026 году. Доходы республиканского бюджета в 2024 году увеличатся на 1,5 трлн тенге или 10,2% по сравнению с текущим годом. Гарантированный трансферт будет зависеть от цены на нефть и не превысит поступления в Национальный фонд от нефтяного сектора. Рост расходов бюджета будет соразмерен долгосрочному экономическому росту с учетом инфляции.