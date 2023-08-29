Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров представил проект прогноза социально-экономического развития страны на 2024–2028 годы

Он отметил, что прогноз разработан с учетом мировой экономической динамики и прогнозов международных финансовых организаций. Согласно оценкам Международного валютного фонда, мировая экономика вырастет на 3% в 2024 году. Консенсус-прогноз цены на нефть составляет 80 долларов США за баррель.

Проанализировав различные сценарии, основанные на внешних факторах, представлен базовый сценарий, в котором цена на нефть составляет 80 долларов США за баррель. Согласно этому сценарию, среднегодовой рост ВВП составит 5,8% за 5 лет. Инфляция будет находиться в диапазоне 6-8% в 2024 году и снизится до 5,5-7,5% в 2025 году, с дальнейшим снижением до 5% к 2026-2028 годам. Прогнозируется, что реальный рост ВВП составит 5,3% в 2024 году и увеличится до 6% в 2028 году. Номинальный ВВП также будет расти, достигнув 218,5 трлн тенге к 2028 году.

Министр подчеркнул, что все основные секторы экономики будут расти. Среднегодовые темпы роста в промышленности составят 4%, в обрабатывающей промышленности – 4,9%, и в горнодобывающей – 3,1%. Сельское хозяйство также продемонстрирует прирост объема валовой продукции на уровне 4,5%.