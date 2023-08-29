60 лет исполнилось Тимирязевскому району

Тимирязевский район был образован 2 января 1963 года. Он проделал долгий и сложный путь прежде чем стать таким, каким североказахстанцы знают его сегодня. Об этом учитель истории местной школы Надежда Гавришевская рассказывала гостям недавно открывшегося музея. Его инсталяции посвящены становлению района, который в этом году отметил своё 60-летие

НАДЕЖДА ГАВРИШЕВСКАЯ, учитель истории Тимирязевской общеобразовательной школы-гимназии им.С.Муканова:

— Наш район возник на базе 8 совхозов: СКО, два совхоза Кокчетавской области и столько же Костанайской области. Самое главное было создать районную инфраструктуру. Как пример можно привести, что только в 1964 году в Тимирязевском районе были открыты 4 школы, детский сад.

В наследие от первоцелинников молодому району, который постепенно рос и развивался, достались два элеватора, хлебоприёмный пункт, железнодорожная станция, нефтебаза и автобаза. В год образования Тимирязевского района председателем райисполкома стал Жаксылык Искаков, а его заместителем — Николай Большаков. Они, а затем и другие главы района наблюдали за тем, как большие территории застраивались домами, осваивались новые плодородные земли. Первый секретарь Тимирязевского райкома Компартии Казахстана, Почётный гражданин области Кудайберген Калиев отметил, что такие музеи должны быть в каждом районе. С годами в них должны накапливаться новые интересные факты.

КУДАЙБЕРГЕН КАЛИЕВ, Почётный гражданин СКО:

— Хорошо, что вы начали это дело доброе, хорошее. Но его надо продолжать, расширять.

То же самое происходит с Тимирязевским районом. Во время праздничного выступления на стадионе райцентра Айдарбек Сапаров отметил, что за всеми достижениями этого края стоят люди.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Становление и развитие Тимирязевского района, безусловно, связано с самоотверженным трудом наших земляков. Тех, кто осваивал целину, образовывал и поднимал совхозы, развивал экономику и создавал условия для жизни людей. Сегодня стоит задача не только продолжить и сохранить традиции и историю Тимирязевского района, но и создавать новые направления в социально-экономическом и культурном развитии района. Искренне желаю Тимирязевскому району стабильности и процветания и новых трудовых достижений на благо родного края.

Край с развитой инфраструктурой. Аким области отметил, что в районе провели капитальный ремонт стадиона, начато строительство культурно-оздоровительных центров в селах Степное и Аксуат. Преобразились школы в селах Комсомольском и Москворецком. Проводится ремонт внутрипоселковых дорог. К примеру, в райцентре новенький асфальт появился на 6 улицах. Дорогу по направлению «Ишимский-Аксуат» сейчас приводят в порядок, как и подъезд к сёлам Хмельницкое и Сулы.

Юбилей района — это не только повод подвести итоги многолетней работы, но и возможность отметить труд тех, кто её выполняет. Награды из рук главы региона получили несколько десятков североказахстанцев. Аким области вручил грамоту воспитателю мини-центра при Аксуатской средней школе Бейнегуль Жумагалиевой. Это первая её большая награда.

БЕЙНЕГУЛЬ ЖУМАГАЛИЕВА, воспитатель мини-центра при Аксуатской СШ,Тимирязевский район:

— Группа разновозрастная: от двух до пяти лет. В данный момент у нас работают две группы. Детей поступающих много. Выбирала профессию, чтобы работать и любить детей. У меня своих трое детей.

В честь юбилея района аким области вручил руководителю отдела спорта Армиде Манукян ключи от новенькой «Газели». На ней сельские спортсмены смогут ездить на соревнования в областной центр и не только.

В день 60-летия тимирязевцы и гости района могли проверить свои силы в мини-футболе, пляжном волейболе, национальных видах состязаний, включая борьбу. Этим видом спорта Адиль Каиров занимается профессионально.

АДИЛЬ КАИРОВ, борец, район Шал акына:

— На «Жас барысе» был, в Павлодар ездил соревноваться. «Ұлы дала рухы» командное состязание, туда ездил. Цель «Қазақстан барысы» чемпионами стать.

Тем, кто пришёл на праздник в честь юбилея района, просто отдохнуть и хорошо провести, не было скучно. Для гостей праздника подготовили насыщенную развлекательную программу.

— Я с 1976 года тут по распределению. Я учитель Москворецкой школы, работающая пенсионерка. И все изменения, о которых говорили с высоких трибун, все прошли на моих глазах. Здесь выросли мои дети. Я думаю, что 60 лет для района прошли хорошо.

— Можно расти, развиваться. Не обязательно уезжать из нашего родного района.

После заката солнца праздник стал еще более ярким и красочным. Те, кто собрался на стадионе. смогли насладиться не только музыкальными номерами, но и завораживающим огненным шоу.

А завершился вечер праздничным салютом.

Дарья Пышмынцева