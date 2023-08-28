В Петропавловске состоялся спортивный полумарафон в честь Дня Конституции Казахстана

В Петропавловске прошел полумарафон «Qyzyljar-2023». Несмотря на ранний час и плотный рассветный туман, участники полны сил и энтузиазма. Более трехсот любителей спорта собрались возле озера Пёстрого, чтобы пройти испытание на выносливость.

СЕРГЕЙ МЕЛЕХОВ, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— В данной программе у нас четыре вида: скандинавская ходьба, бег на пять километров, десять и 21 километр. Данный полумарафон проводится второй год подряд, мы планируем проводить его ежегодно.

Возраст участников — от 15 лет, но и старшее поколение тоже ведет активный образ жизни. Среди бегунов есть пенсионеры, которым больше 60. Помимо североказахстанцев поучаствовать в полумарафоне приехали из Караганды, Кокшетау, Актобе, Атырау и Астаны, также присоединились гости из России.

СЕРГЕЙ БЕЗВУЛЯК, участник полумарафона «Qyzyljar-2023», ХМАО, РФ:

— Приехал в отпуск к родителям, приехал друг в гости и за разговором услышал, что в Петропавловске проводят забег. Сегодня в три утра встали и поехали. Бегаю регулярно с 2016 года, постоянные тренировки, пять раз в неделю, бывает по две тренировки в день.

По результатам полумарафона выберут победителей в шести возрастных категориях. Из абсолютных призеров, которые преодолели 21 километр, тройка лучших получит денежные призы: 50 тысяч тенге за первое место, 30 — за второе и 20 — за третье.

Анна Жицкая



