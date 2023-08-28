В Петропавловске проходит турнир «Король ринга — 2023»

В Петропавловске стартовал 6 международный турнир, где самые отважные и стойкие боксёры поборются за пояс чемпиона и звания «Король ринга — 2023». Он собрал порядка 47 ветеранов бокса из Казахстана, России и Кыргызстана. Возрастная категория участников — от 35 до 66 лет. Северный Казахстан славен своей богатой спортивной историей и традициями, и именно поэтому Руслан Есеналин создал здесь уникальный в своем роде проект, который особо почитаем среди поклонников бокса, отметил главный судья соревнований.

ВИКТОР ОКОВАНЦЕВ, главный судья турнира «Король ринга — 2023»:

— В этом году самое наибольшее количество участников. Ребятам, чтобы до финала дойти, нужно провести 4 боя. Бои серьезные, спортсмены разные, есть и мастера спорта международного класса, кандидаты спорта.

Встреча состоит из 3х раундов, каждый из которых длится 2 минуты. Первыми на ринг вышли Андрей Спиридонов из Кокшетау и Игорь Михайлов из Павлодара. Бой был ярким, победителем стал боксер из Кокшетау. Хотелось бы отметить, что боксер из Павлодара — самый взрослый участник турнира, ему 66 лет.

ИГОРЬ МИХАЙЛОВ, участник турнира «Король ринга — 2023» , г.Кокшетау:

— Боксом я занимаюсь с 73 года. Был в сборной Казахстана, был чемпионом Кубка СССР. Но время пришло, и все ушли на пенсию. Но вот пришло время показать своё мастерство.

Вторыми на ринг вышли Дмитрий Ковальчук из Алматы и Халиолла Бегенов из Астаны. Оба участника — сильнейшие спортсмены. Каждый из них был нацелен лишь на победу. Выиграл спортсмен из Астаны. «Бокс — это не тот вид спорта, где главное участие, а не победа. Если думать именно так, то результатов в это сложном виде не будет», — считает Дмитрий Ковальчук.

ДМИТРИЙ КОВАЛЬЧУК, участник турнира «Король ринга — 2023», г.Алматы:

— Хороший соперник. Хороший парень, до боя и, я надеюсь, после боя дружили и будем дружить. Хотим своим примером показать ребятам, что мы можем находиться в бою. Я участвовал в этом турнире в прошлом году, в более тяжелой весовой категории. Там я в финале проиграл карагандинскому спортсмену.

Имена победителей будут известны 30 августа. Лучший боксёр получит пояс «Король ринга» и денежный приз 150 тысяч тенге. Обладатели второго и третьего мест — 100 и 50 тысяч тенге.

Камилла Карим