В 2023 году количество грантов на подготовку в резидентуре увеличено на 70% – с 1500 до 2500, передает официальный Telegram-канал Правительства РК.

Специалисты будут подготовлены по 47 направлениям послевузовского медицинского образования, из них основные: акушерство и гинекология, анестезиология и реаниматология, неонатология, терапия, общая хирургия, неврология, психиатрия, оториноларингология, кардиология, офтальмология, инфекционные болезни, травматология-ортопедия, эндокринология и остальные.

Напомним, Президент К. Токаев в своем Послании народу Казахстана сообщил, что в течение трех лет ежегодное количество грантов на подготовку в резидентуре будет увеличено на 70%.