Приписную кампанию отменят в Казахстане. Её проходили все юноши нашей страны в год своего 17-летия. Кампанию проводили для воинского учёта и определения состояния здоровья. Теперь же все эти данные будут в информационной системе, которая интегрирована с другими госорганами.

РУСЛАН ОМАРОВ, заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы ГШ ВС РК:

— Мы имеем уже эти сведения у себя, нами было принято решение и предложено Премьер-министру, он утвердил отмену приписной кампании с 1 января 2024 года.

Как раньше приходить в военкомат и проходить медкомиссию не нужно. Это существенно сэкономит время юношей. Есть в этом и выгода для государства. Больше не придется держать штат медиков. В каждой приписной комиссии 8 врачей. И таких комиссий по стране почти 200. Экономия составит млрд тенге в год. А медики в городах и сёлах, особенно где есть дефицит врачей, смогут в это время работать с населением. Также благодаря цифровизации не нужно больше приходить в военкомат, чтобы встать на воинский учёт или сняться с него.

РУСЛАН ОМАРОВ, заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы ГШ ВС РК:

— Военный билет будет выдаваться тем гражданам, которые проходили воинскую службу. Те лица, которые не проходили воинскую службу, военный билет выдаваться не будет. Их учёт будет осуществляться с помощью ИС. Мы исключили необходимость держать при себе военный билет или брать справку о воинском учёте. В настоящее время в личном кабинете каждого гражданина на портале Egov указываются конкретные данные воинского учёта.

В информационной системе есть вся нужная информация о мужчинах от 16 до 60 лет. Рассказали на встрече также о принимаемых мерах, которые помогают повысить привлекательность прохождения срочной службы.

РУСЛАН ОМАРОВ, заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы ГШ ВС РК:

— Это программа «Срочники 2.0». Гражданин, который отслужил срочную воинскую службу, попал в лучшие 3 тысячи человек, получает право без ЕНТ на бесплатной основе обучаться в выбранном им вузе. Министерством обороны заключен меморандум с ведущими вузами. Лица, которые не попали в эти 3 тысячи, могут в течение 2 лет после демобилизации поступить без ЕНТ, но на платной основе.

Также на период прохождения срочной службы предоставляются кредитные каникулы.

Айгерим Хамзина

