Председатель Нацбанка Казахстана объяснил причины снижения базовой ставки до 16,5% годовых

Глава Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов прокомментировал решение о снижении базовой ставки до 16,5% годовых. По его словам, ожидается дальнейшее замедление инфляции, но есть риски, требующие внимательного контроля. Он также подчеркнул позитивные перспективы для экономики страны.

Глава Нацбанка отметил, что несмотря на стабильное снижение инфляции в последние пять месяцев, существуют факторы, которые могут повлиять на рост цен. Основные риски связаны с фискальным импульсом, инфляционными ожиданиями и возможным ростом мировых цен на продовольствие. В свете этого, для достижения цели по инфляции до 5% к концу 2025 года, могут потребоваться более жесткие меры денежно-кредитной политики.

В завершение он отметил, что в случае соответствия фактической инфляции и ожиданиям, Нацбанк будет продолжать постепенное снижение базовой ставки.