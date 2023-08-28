Около 1 тысячи лиц с инвалидностью трудоустроены в СКО

Отчётно-выборная конференция областного филиала партии «АМАNAT» прошла в Петропавловске. Партийцы подвели итоги работы за прошедшие годы. В фокусе внимания — реализация предвыборной программы.

РУСЛАН АЛИШЕВ, секретарь партии «AMANAT»:

— Для нашей партии реализация предвыборной программы — это очень важный момент, потому что прежде всего, это улучшение благосостояния людей и их вовлечение в реформы главы государства. Немаловажным является то, что в ходе обновления политсоветов мы значительно обновили весь состав выборных органов. То есть, обновление депутатского корпуса у нас произошло на 70%, а членов политсоветов — на 67%.

2021-2022 годы выдались насыщенными для аманатовцев. Провели ребрендинг, утвердили новую политическую платформу, а самое главное, депутатский корпус 2-х созывов пополнился новыми лицами. Напомню, 10 января 2021-го на очередных выборах по области партия набрала наибольшее количество голосов избирателей — более 73%. А в этом году на 4% больше. 149 депутатов от партии вошли в VIII созыв. Среди них — Салимхан Сабитов. Депутат городского маслихата хоть и начал деятельность совсем недавно, но результатами своей работы доволен. Интересы людей с особыми потребностями — в приоритете у народного избранника.

САЛИМХАН САБИТОВ, депутат городского маслихата:

— Обеспечить для лиц с инвалидностью бесплатный перелёт внутри страны, хотя бы один раз в три года. На сегодня мы знаем, какие есть изменения в этом направлении. Мы принимали участие в форуме депутатов всех уровней в Астане. Там я озвучил эту идею перед министром национальной экономики. И я уже вижу, что есть поддержка со стороны Правительства. Компания «Fly Arystan» для лиц с инвалидностью І категории и на одного сопровождающего сделали 50% скидку, то есть, изменения уже есть.

Впереди ещё 4 года плодотворной работы, отмечает депутат. Что касается исполнения предвыборных обещаний и реализации дорожных карт, то они исполнены на 93%. В этом году утвердили новую карту на ближайшую пятилетку. Всего партийцы собрали 1 791 наказ от североказахстанцев.

ЖЕНИС АСАНОВ, исполнительный секретарь СКОФ партии «AMANAT»:

— Дорожная карта по реализации Предвыборной программы предусматривает 120 мероприятий по пяти направлениям, которые нам с вами предстоит реализовать в течение ближайших пяти лет. Из этого числа в 2023 году идет реализация 112 мероприятий. За каждым конкретным пунктом Дорожной карты закреплены курирующие депутаты маслихатов разных уровней и ответственные исполнительные органы в лице администраторов программ.

Активно идёт и реализация 8-ми партийных проектов. Например, в рамках «Ардагерлерді ардақтайық» аманатовцы открыли центры активного долголетия, оказали адресную помощь более 5 тысячам ветеранов войны, труженикам тыла и нуждающимся пенсионерам. Благотворительную помощь по линии «Бақытты отбасы» получили почти 6 тысяч детей на сумму 92,5 млн тенге. А в рамках проекта «Кедергісіз келешек» народные избранники трудоустроили почти тысячу лиц с ограниченными возможностями. Работа в этом направлении предстоит большая, заключил исполнительный секретарь филиала партии Женис Асанов.

Алишер Ашимов