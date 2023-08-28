Главные темы с Дарьей Пышмынцевой 27.08.2023

— Североказахстанские аграрии освоили 4,5 млн га земли
— Аким СКО посетил долгострои и проинспектировал ремонт дорог
— В Петропавловске в новостройке после дождя протекла крыша
— 27 улиц в с. Кишкенеколь отремонтируют в этом году
— На Петропавловском заводе тяжелого машиностроения активно осваивают сборку беспилотников
— На заводе «ЗИКСТО» до конца года соберут 50 пассажирских вагонов
— Часть новой дымовой трубы на ТЭЦ-2 разберут из-за отклонения от оси
— Еще 29 автобусов для школьников закупили в этом году в СКО
— В Петропавловске прошла ежегодная августовская конференция педагогов
— В Kozybayev University на совместные программы с Университетом Аризоны выделили 500 грантов
— О взыскании алиментов говорили на совещании в областной прокуратуре
— В СКО назначили нового заместителя прокурора
— II международный симпозиум художников проходит в СКО
— Премьера спектакля прошла в казахском музыкально-драматическом театре им. С.Муканова