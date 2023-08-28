Августовская конференция педагогов прошла в СКО

Августовская конференция педагогов прошла в СК. В ней приняли участие воспитатели, учителя и преподаватели нашей и других областей страны. Глава региона Айдарбек Сапаров в своём выступлении отметил, что в ближайшие два года будет решен вопрос аварийных школ. Сейчас строятся две школы в селах, а в Петропавловске возводится специальная школа для детей с особыми образовательными потребностями. Впервые за последние семь лет запланировано строительство 2 детских садов на 420 мест в областном центре.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Со стороны государства принимаются максимально возможные меры, что городские и сельские дети имели одинаковые условия для получения качественного образования. По результатам исследования, в нашей области самый маленький разрыв между уровнем качества знаний сельских и городских школьников. Тем не менее, 4 района, это Акжарский, М.Жумабаева, Жамбылский и Кызылжарский, показывают стабильно низкий результат. В то же время, учащиеся из отдалённых сёл Уалихановского района из года в год в лидерах по качеству знаний, набирают высокие баллы ЕНТ. Это 98-107 баллов в некоторых школах Уалиханоского района. В этом велика заслуга учителей, которые душой болеют за будущее детей. Думаю, стоит обратить внимание на их опыт подготовки школьников.

В этом году на сферу образования СКО выделено 176 млрд тенге. Это треть всего бюджета региона. Аким области отметил, что государством предпринимаются меры по повышению уровня вознаграждения за учительский труд, обеспечения достойных условий работы, повышения престижа профессии.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Учитель — образец нравственности и ориентир для детей. Педагогическая общественность формирует систему ценностей молодого поколения. Призываю вас подумать об этом и работать с соблюдением норм закона.

Также Айдарбек Сапаров отметил, что на плечах педагога лежит намного больше, чем только провести свой урок.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Ежегодно меняются подходы к организации образовательного процесса, технологии и методики обучения. Однако, роль учителя остаётся неизменной — учить и воспитывать детей. Ответственность педагога не должна ограничиваться рамками учебного процесса. Позиция «наше дело отвести уроки» неправильная. Учитель должен чувствовать свою причастность к будущему ребёнка, быть наставником, уделять внимание личному росту школьников, заниматься профориентационной работой, интересоваться, чем заняты дети во внеурочное время. У наших детей огромный потенциал к получению знаний. Задача учителя — раскрыть учебные и творческие способности каждого ребенка.

Также во время августовской конференции выступающие говорили о новых подходах к обучению и воспитанию детей, обсуждали интеграцию новых технологий и механизмы перевода школ в эффективный режим развития.

Айгерим Хамзина

