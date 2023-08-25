В новом учебном году более 2,9 миллионов детей в Казахстане планируют охватить дополнительным образованием

Об этом объявил министр просвещения РК Гани Бейсембаев в ходе республиканского совещания работников образования. Министр подчеркнул приоритетное значение дополнительного образования в воспитательной работе.

В стране функционируют 1625 внешкольных организаций и 380 видов кружков по разным направлениям, таким как научно-техническое, музыкальное, художественно-эстетическое, эколого-биологическое, туристско-краеведческое, военно-патриотическое и социально-педагогическое. Некоторые из них также оказывают услуги по госзаказу.

Гани Бейсембаев также подчеркнул рост числа организаций дополнительного образования и отметил открытие новых учебных центров в разных регионах Казахстана. Кроме того, министр упомянул строительство шести Дворцов школьников в разных областях страны по поручению Президента.