Топ районов Астаны для жизни: где купить недвижимость

Когда речь заходит о покупке недвижимости – это всегда больше, чем приобретение четырех стен. Ведь даже самая интересная квартира в неудачном районе не принесет радости. Поскольку ежедневные задачи в виде поездок на работу, посещения спортклуба или детских секций в таком случае превратятся в сложности, отнимающие время, силы и отравляющие жизнь. Чтобы не разочароваться в долгожданной покупке, важно правильно выбрать район.

Критерии востребованного района

Конечно, предпочтения покупателей могут отличаться в зависимости от их статуса, рода деятельности, привычек и увлечений. Но есть объективные показатели, влияющие на спрос желающих купить дом в Астане в том или ином районе. Чаще всего покупатели жилья обращают внимание на:

Транспортное сообщение и состояние дорог.

Наличие объектов социального значения: учебных заведений, поликлиник.

Развитие торговой сети.

Уровень экологической загрязненности.

Где лучше покупать недвижимость в столице?

На основании вышеобозначенных требований риэлторы выделили популярные среди покупателей микрорайоны:

Район Expo – эпицентр активной жизни. Наряду с изобилием торгово-развлекательных заведений (крупнейший среди которых Mega Silk Way), достопримечательностей (сфера «Нур Алем» со смотровой площадкой на столицу), ресторанов и кофеен, здесь большое внимание уделено экологии. Наличие рекреационных зон, зеленых насаждений добавляет преимуществ району. Также здесь есть школы, высшие учебные заведения, медицинские учреждения. Район отвечает всем требованиям казахстанцев.

Ботанический сад. Пустовавший ранее район преобразился до неузнаваемости. Здесь появляются престижные новостройки Астаны, вокруг них строятся школы, открываются новые торговые центры, офисные помещения. Единственное что осталось – отсутствие промышленных предприятий, а вместе с ним чистый свежий воздух для всех жителей. Купив квартиру в этом районе, любоваться на ботсад можно в любое время года. Театр, ледовый дворец, стадион и велотрек – здесь найдутся развлечения для каждого.

Нуржол. Бульвар на левом берегу р. Ишим считается новым кластером деловой жизни. Офисные здания, банки, Верховный Суд, министерские здания, пункты сферы обслуживания гармонично дополняются ландшафтными зонами, клумбами и газонами. Здесь нет холодной деловой «серости», наоборот, фонтаны, оригинальные архитектурные формы, главный символ столицы, монумент Байтерек, радуют взор жителей.

Пересечение ул. Туркестана с ул. Керей-Жанибека. Новый район, который уже успели назвать «городом в городе». Появившийся на территории бывших сельскохозяйственных угодий, он быстро зарекомендовал себя перед избирательными астанчанами. Стремительными темпами возводятся жилые комплексы и дома, супермаркеты и поликлиники, фитнес-центры и бьюти-салоны. Наличие парков, скверов, мест для отдыха привлекает не только молодежь, но и семьи с детьми.

Выбирая район, ориентируйтесь на свой образ жизни, предпочтения, но и не забывайте обращать внимание на сам дом, квартиру. Только комплексный подход к покупке поможет вам почувствовать себя по-настоящему счастливыми у себя дома!