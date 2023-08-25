Топ районов Астаны для жизни: где купить недвижимость

Когда речь заходит о покупке недвижимости – это всегда больше, чем приобретение четырех стен. Ведь даже самая интересная квартира в неудачном районе не принесет радости. Поскольку ежедневные задачи в виде поездок на работу, посещения спортклуба или детских секций в таком случае превратятся в сложности, отнимающие время, силы и отравляющие жизнь. Чтобы не разочароваться в долгожданной покупке, важно правильно выбрать район.
Критерии востребованного района
Конечно, предпочтения покупателей могут отличаться в зависимости от их статуса, рода деятельности, привычек и увлечений. Но есть объективные показатели, влияющие на спрос желающих купить дом в Астане в том или ином районе. Чаще всего покупатели жилья обращают внимание на:
- Транспортное сообщение и состояние дорог.
- Наличие объектов социального значения: учебных заведений, поликлиник.
- Развитие торговой сети.
- Уровень экологической загрязненности.
Где лучше покупать недвижимость в столице?
На основании вышеобозначенных требований риэлторы выделили популярные среди покупателей микрорайоны:
- Район Expo – эпицентр активной жизни. Наряду с изобилием торгово-развлекательных заведений (крупнейший среди которых Mega Silk Way), достопримечательностей (сфера «Нур Алем» со смотровой площадкой на столицу), ресторанов и кофеен, здесь большое внимание уделено экологии. Наличие рекреационных зон, зеленых насаждений добавляет преимуществ району. Также здесь есть школы, высшие учебные заведения, медицинские учреждения. Район отвечает всем требованиям казахстанцев.
- Ботанический сад. Пустовавший ранее район преобразился до неузнаваемости. Здесь появляются престижные новостройки Астаны, вокруг них строятся школы, открываются новые торговые центры, офисные помещения. Единственное что осталось – отсутствие промышленных предприятий, а вместе с ним чистый свежий воздух для всех жителей. Купив квартиру в этом районе, любоваться на ботсад можно в любое время года. Театр, ледовый дворец, стадион и велотрек – здесь найдутся развлечения для каждого.
- Нуржол. Бульвар на левом берегу р. Ишим считается новым кластером деловой жизни. Офисные здания, банки, Верховный Суд, министерские здания, пункты сферы обслуживания гармонично дополняются ландшафтными зонами, клумбами и газонами. Здесь нет холодной деловой «серости», наоборот, фонтаны, оригинальные архитектурные формы, главный символ столицы, монумент Байтерек, радуют взор жителей.
- Пересечение ул. Туркестана с ул. Керей-Жанибека. Новый район, который уже успели назвать «городом в городе». Появившийся на территории бывших сельскохозяйственных угодий, он быстро зарекомендовал себя перед избирательными астанчанами. Стремительными темпами возводятся жилые комплексы и дома, супермаркеты и поликлиники, фитнес-центры и бьюти-салоны. Наличие парков, скверов, мест для отдыха привлекает не только молодежь, но и семьи с детьми.
Выбирая район, ориентируйтесь на свой образ жизни, предпочтения, но и не забывайте обращать внимание на сам дом, квартиру. Только комплексный подход к покупке поможет вам почувствовать себя по-настоящему счастливыми у себя дома!