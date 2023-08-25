Президент выступил на сессии Диалога глав государств формата «БРИКС Плюс»

Он рассказал о важности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в контексте быстроразвивающихся экономик, и подчеркнул, что текущий саммит может укрепить позиции «БРИКС» в решении глобальных проблем.

Президент поднял вопрос о мировом единстве на основе Устава ООН и предложил инициативу «О мировом единстве за справедливый мир и согласие», направленную на глобальную безопасность. В своей речи Токаев коснулся и проблем изменения климата, выразив готовность РК возглавить усилия ШОС по решению этой актуальной проблемы, и объявить 2024 год Годом экологии в ШОС.

«На этом фоне особое значение в глобальной повестке дня приобретает продовольственная безопасность. Сегодня три из четырех крупнейших мировых производителей продовольствия являются членами БРИКС, а совокупный сельскохозяйственный ВВП стран БРИКС составляет более половины общемирового. Необходимо принять адекватные меры по снижению продовольственного дисбаланса в наших странах. Мы должны деполитизировать глобальные поставки продовольствия и удобрений и исключить их из-под воздействия любых санкций и ограничений», — отметил Глава государства.