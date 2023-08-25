Предприниматели Казахстана объявили о создании Альянса предпринимателей «Парасат», который станет альтернативой Национальной палате предпринимателей «Атамекен»

По словам Олега Пака, Председателя ОЮЛ «Казхимпром» и инициатора создания Альянса, предприниматели Казахстана постоянно сталкиваются с рядом вызовов и препятствий, которые ограничивают рост не только предпринимательства, но и всей промышленности в стране.

«Сегодня мы, совместно с коллегами, готовы рассказать о важном шаге, который собираемся предпринять для развития предпринимательской среды в Казахстане. Мы объявляем о создании Альянса предпринимателей «Парасат» и хотим представить вам концепцию этого объединения, которая станет в хорошем смысле конкурентной альтернативой НПП. Предприниматели Казахстана постоянно сталкиваются с рядом вызовов и препятствий, которые ограничивают рост развития предпринимательства и промышленности в целом в Казахстане», — сказал Олег Пак в ходе онлайн пресс-конференции.