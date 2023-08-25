Аким Петропавловска отчитался перед депутатами

В отчёте акима г. Петропавловска — цифры по состоянию развития различных отраслей — строительства, инфраструктуры, дорог, земельные вопросы. Так, с целью исполнения Генерального плана города Петропавловска в 2023 году запланировано изъятие 420 земельных участков и строений. В ходе процедур изъятия проведено 350 оценочных работ.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, Аким г. Петропавловска:

— С 2019 года в связи с длительностью использования земельных участков изъято 111 земельных участков коммерческого направления. Органы прокуратуры направили материалы. Прекращено право на землепользование 7 земляных участков, ранее предоставленных в землепользование СПК на площади 11, 4 га.

Большой объем работ в текущем году предстоит в части ремонта дорог. В областном центре это 35 улиц общей протяженностью45,5 км. На сегодня полностью либо участками завершен ремонт 32-х улиц протяженностью 35 км. Особое внимание -подготовке к предстоящему отопительному сезону. На сегодня готовы около 80% жилых домов.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, Аким г. Петропавловска:

— На данный момент многоквартирный жилой фонд города, подключенный к центральному теплоснабжению, составляет 1 135 многоквартирных жилых домов (МЖД). Действующими формами управления охвачено 669 домов, 334 содержатся силами старших по дому, 132 — без формы управления.

Также актуальным вопросом остаются самовольно установленные гаражи, которые препятствуют специализированным организациям своевременно производить ремонтные работы сетей и устранять аварийные ситуации. По словам Серика Мухамедиева, с начала 2023 года демонтировано 49 металлических гаражей. Работа по данным направлениям находится на постоянном контроле.

Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»

