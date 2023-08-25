312-летие со дня рождения Абылай хана и 15-летие резиденции, названной в его честь, отмечают в Петропавловске

В этом году исполняется 312 лет со дня рождения великого Абылай хана. В нашем городе в его честь в 2008-м году открыли историко-мемориальный комплекс «Резиденция Абылай-хана». Настоящим украшением музея стала скульптурная композиция «Абылай хан на коне». Сегодня общественники Петропавловска возложили цветы к памятнику.

Абылай хан – государственный деятель, возглавлявший Казахское ханство во второй половине 18 века, военачальник, исключительный дипломат, завоевавший авторитет и признание на международной арене. Его значение в истории Великой степи трудно переоценить, говорят историки.

БАУРЖАН ЖУНУСОВ, руководитель отдела истории музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— Хан Абылай — это великая личность 18 века для казахского народа, который сделал то, что мы на сегодня имеем. Мы имеем территорию, 9 место в мире, это и есть величие и заслуга великого полководца Аблай хана, который сумел объединить в сложнейший век все казахские роды и отстоять свои границы.

После церемонии возложения в областной библиотеке им. Сабита Муканова прошла республиканская научно-практическая конференция. Участие в ней приняли общественный деятели, историки, краеведы, ветераны, а также потомки великого хана.

АЛИЯ НУГУМАНОВА:

— Я являюсь потомком Абылай хана в 8 поколении, от его сына Адильторе. Мои родители Шернияз Нугыманулы — это мой отец, потомок в 7 поколении. Я в предвкушении, что конференция пройдет на пользу всем, чтобы знать историю своих предков. Это очень важно, потому что только благодаря этой истории можно получить ответы на вопросы, которые волнуют нашу молодежь.

После плодотворного диалога участникам научно-практической конференции вручили ценные призы.

Камилла Карим