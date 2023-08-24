В Петропавловске начала свою работу ежегодная августовская конференция педагогов

Традиционное республиканское августовское совещание работников образования стартовало в Казахстане. Девиз собрания — «Справедливый Казахстан: честное поколение, качественное образование, успешная нация». Педагоги каждого из 20 регионов на секционных заседаниях обсудили свою тему. Североказахстанские учителя говорили о педагогических кадрах.

НАЗИР ЖАШИБЕКОВ, руководитель управления образования СКО:

— К нам приехали со всех регионов страны поделиться своим опытом, узнать опыт нашей области по развитию педагогических кадров. Мы проводим комплексную работу по привлечению педагогов по специальностям, которые составляют наибольший дефицит. Это математика, русский язык, литература, английский язык. Мы с нашим университетом плотно работаем.

IT-технологии — основа будущего, их применяют во многих отраслях, и школа не стала исключением. Сегодня учителя, руководители и сотрудники управления образования увидели, как внедряются достижения техники, и насколько важна их роль в процессе получения знаний. На выставке педагоги показали свои наработки, которые позволяют сделать обучение более интересным, а школьников — увлеченными.

КАНАТ БЕКМАГАМБЕТОВ, преподаватель Макашевской основной школы, Тайыншинский район:

— Здесь один из инструментов, когда мы берем изображение, представляем его в четыре направления с помощью любого видеоредактора. С помощью вот этого приспособления можно показать то, что нельзя физически продемонстрировать в кабинете. На фоне слышна лирическая музыка, которая разработана, как и сама презентация, искусственным интеллектом с предоставлением моего материала. Это позволяет учителям показать свои идеи, материалы настолько интересно, чтобы учащиеся привлеклись.

Для работников образования провели экскурсию по Дворцу школьников. В кабинете гидропоники показали, как можно получить экологичное удобрение с помощью рыбы.

ЭЛЬВИРА МАРТЫНЕНКО, преподаватель биологии СШ № 10:

— Уникальное оборудование имеет лаборатория, в которой мы получаем большое количество органических удобрений из живых организмов, используя рыбу тилапию и азотистые удобрения. Оборудование по выращиванию рыб идет в системе, где вода используется постоянно в цикловом режиме.

Основной ориентир сферы образования на молодых специалистов. В этом году 204 учителя вышли на работу в школы, прием до сих пор продолжается. 25 августа пленарная сессия продолжит работу. В режиме онлайн к ней подключатся 12 тысяч педагогов из 20 регионов.

Анна Жицкая