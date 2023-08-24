Полицейские прокомментировали WhatsApp-рассылку о замене домофонов. В последнее время североказахстанцы её получают часто. По информации пресс-службы областного департамента полиции, фотообъявление, где указан QR-код от одной из управляющих компаний, недостоверное. В подобных случаях нельзя сканировать или переходить по непонятным ссылкам, напоминают стражи порядка. Если же вы сомневаетесь, то напрямую обратитесь в фирмы, которые обслуживают домофоны ваших подъездов. К слову, идентичные объявления активно гуляют и в соседних странах, в частности, в российских пабликах и сообществах в ВКонтакте.



Алишер Ашимов