На заводе «ЗИКСТО» до конца года соберут 50 пассажирских вагонов

42,5 га. Это площадь территории завода «ЗИКСТО». Много лет из-за ненадобности солидная её часть простаивала без дел. Часть зданий сильно обветшала, поэтому для дальнейшей эксплуатации они не подойдут. Их сносом на предприятии начали заниматься в конце прошлого года. В 2024-м году на этой территории начнется строительство нового производственного корпуса.

РЕНАТ ШАМСУТДИНОВ, генеральный директор АО «ЗИКСТО»:

— Порядка 14,5-15 тыс квадратных метров корпус, с объемом производства от 2,5 до 3 тысяч вагонов в ассортименте, а также платформ.1:07 Если с одной стороны заходит металл, уже на выходе идет вагон, т.е. от прежней логистики мы уходим. Запчасти и комплектующие будут в одном месте, все оборудование под одной крышей.

Так все процессы на заводе будут происходить значительно быстрее и удобнее, объяснил Ренат Шамсутдинов. По словам генерального директора акционерного общества, строительство нового производственного корпуса займет чуть больше года. Сейчас на предприятии занимаются поиском подрядчика и подбором оборудования, параллельно выполняют действующие заказы.

РЕНАТ ШАМСУТДИНОВ, генеральный директор АО «ЗИКСТО»:

— Закончим до апреля месяца контракт по выпуску 80-ти футовых платформ. Он был заключен у нас в 2020 году с «KTZ Express». Должны закрыть контракт на 2 тысячи. Также на следующий год нашими акционерами ведутся переговоры по производству еще тысячи 80-ти футовых платформ, а также полувагонов. Пассажирских вагонов до 150 штук на 2024 год.

До конца года на предприятии планируют собрать 50 пассажирских вагонов общей стоимостью примерно 40 млрд тенге. 16 единиц уже собраны и колесят по железной дороге Казахстана. Вернемся к самому крупному заказу завода, к изготовлению 80-ти футовых платформ для перевозки морских контейнеров. После полной сборки такая конструкция длиной 25 метров способна выдержать вес 68,5 тонн. За смену на заводе выпускают по 6-7 платформ.

АЛЕКСАНДР ФАДИН, начальник участка АО «ЗИКСТО»:

— Изначально поступает металл, он режется, из него делаются детали, они поступают на другие узлы, там детали из узлов собираются. Из них отдельно собирается рама. Она уже поступает на мой участок. Здесь происходит окончательная сборка платформ. Т.е. идет покраска, испытание автотормоза, окончательная сдача продукции. Здесь работает бригада слесарей, маляра, сдается продукция АТК. Работают посменно. Хотелось бы, чтобы приходили молодые кадры, чтобы была перспектива в дальнейшем.

Сейчас на «ЗИКСТО» трудятся около 300 человек. В среднем за свой труд работники этого предприятия получают 200 тысяч тенге. После запуска нового производственного корпуса сотрудников на заводе станет еще больше. К этому моменту на предприятии планируют увеличить размер заработной платы.

Дарья Пышмынцева

