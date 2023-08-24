95 тысяч бизнес-проектов субсидированы в Казахстане

Директор департамента государственной поддержки и защиты предпринимательства Нурбол Жанабеков сообщил, что на данный момент 95 тыс. бизнес-проектов в стране получили субсидии. Это стало возможным благодаря Национальному проекту по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, который объединил инструменты финансовой и нефинансовой поддержки.

Среди финансовых инструментов наибольшей популярностью пользуются субсидии. Эти субсидии направлены на удешевление кредитов, предоставляемых банками. Государство субсидирует 13,75% ставки, предприниматели платят 8% (в городах) и 7% (в сельской местности). С начала реализации программ «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса» было поддержано субсидиями 95 тыс. проектов на сумму около 7 трлн тенге.