137 жителей СКО бесплатно освоили новую профессию и трудоустроились

Мужские стрижки любой сложности, химические завивки, бритье, уход за кожей лица. Эти услуги оказывает барбер Игорь БАтырев. В салоне он трудится не так давно, но уже имеет немало постоянных клиентов. Безупречный вкус и мастерство заставляют посетителей возвращаться к молодому мастеру. Талант и интерес к сфере красоты у Игоря с детства.

ИГОРЬ БАТЫРЕВ, барбер:

— В 11 классе я пошёл на курс по женским стрижкам, понял, что мне это нравится. Решил, что свяжу свою жизнь со сферой красоты. Закончил в Омске обучение, приехал домой и встал вопрос, где я буду работать. Сходил в Центр занятости, сказали, что проходят курсы по барбершопу.

Обучение проводила директор барбершопа Татьяна Клабукова. Свой салон она открыла 5 лет назад при помощи льготного кредита от фонда «Даму». Часто вставал вопрос с дефицитом кадров. Потому предпринимательница обратилась в центр занятости и сама провела обучающие курсы для безработных.

ТАТЬЯНА КЛАБУКОВА, директор салона:

— Я была в поисках сотрудников. В марте мы начали учёбу, 15 человек пришли на курс. Он длился 2,5 месяца. В мае был выпуск, все успешно закончили и остались работать. Все трудоустроены у меня в барбершопе и в салонах города.

Обучение было бесплатным, кроме того ученики получали стипендию. Всего по СКО возможностью освоить новую профессию и трудоустроиться воспользовались 137 человек. 85% из них уже получили работу.

ГУЛЬДАНА БЕКТУРГАНОВА, главный специалист отдела управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Безработные, проходящие обучение, обеспечиваются государственной поддержкой по оплате обучения, стипендией в размере 21 787 тенге, а также материальной помощью на проезд за весь период в размере 13 800 тенге, на проживание ежемесячно 34 500 тенге и прохождение медицинского осмотра за весь период в размере 6 900 тенге. Продолжительность обучения может составлять до 6 месяцев.

Деньги на проживание и проезд получают только жители районов. Сейчас по СКО дополнительно поступили заявки от 27 работодателей. Им требуется около 100 работников в сфере услуг, сельского хозяйства и общепита.

Айгерим Хамзина

