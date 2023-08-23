В Петропавловске в новостройке после дождя протекла крыша

В Петропавловске в новостройке по улице Горького,16 после дождя протекла крыша. Ситуацию прокомментировали в городском акимате. Там объяснили, что на техническом этаже дома по неизвестной причине было сорвано колено ливневой канализации. По этой причине на верхние этажи многоэтажки попала вода. На данный момент подрядной организацией ТОО «Альфа Север» проведена работа по восстановлению ливневки. Кроме того, в рамках гарантийных обязательств до 31 августа подрядчик проведет работы по устранению подтопления в квартирах. Дом построили в 2022 году. Благоустройство территории планировали завершить к середине августа. Однако, по причине отставания от графика работы подрядной организации ТОО «Энерджи — Тараз» сроки сдвинулись. На данный момент компания завершает прокладку и наладку всех коммуникаций, а также благоустройство. После того, как работы будут закончены, собственники квартир могут приступить к заселению.

Дарья Пышмынцева

