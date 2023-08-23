Производство мяса птицы и яиц увеличили в Казахстане в 2023 году

На сегодня в республике насчитывается 69 птицефабрик, в том числе 34 яичного и 29 мясного направлений, а также 6 племрепродукторов. Это данные министерства сельского хозяйства. По итогам 2022 года объем производства мяса птицы во всех категориях хозяйств составил 288,7 тыс тонн, что почти на 6% больше по сравнению с 2021 годом. Куриных яиц в 2022-м произвели больше 5 млрд штук, что на 4,4% выше прошлогодних показателей. Доля пищевого яйца, произведенная птицефабриками, составляет 75,3%, в личных подсобных хозяйствах — 24,6%. Обеспеченность внутреннего рынка составила 101%. В первом полугодии 2023 года во всех категориях хозяйств производство мяса птицы перевалило за 165 тыс тонн, куриных яиц выпустили порядка 2,4 млрд штук.

Дарья Пышмынцева