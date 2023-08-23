Пострадавшим от засухи фермерам ускорят выплату субсидий и продлят сроки кредитов

Пострадавшим от засухи казахстанским фермерам покроют расходы, ускорят выплату субсидий и продлят сроки кредитов, сообщает пресс-служба Премьер-министра. Сейчас по республике убрано почти 2,5 млн га зерновых и зернобобовых культур, это 14%. При средней урожайности 11,5 ц/га намолочено 2,8 млн тонн зерна. В вегетационный период аграрии столкнулись с рядом проблем, связанных с засухой и отсутствием поливной воды, что сказалось на состоянии посевов. В этой части ведутся работы по объявлению ЧС регионального масштаба и покрытию расходов фермеров, ускоренной выплате субсидий и пролонгации кредитов. Выделено 426 тысяч тонн дизтоплива по цене на 15% ниже рыночной. Предусмотрено бюджетное кредитование на форвардный закуп нового урожая зерна. Кроме того, в текущем году выделено 20 млрд тенге на увеличение уставного капитала компании «КазАгроФинанс» для финансирования приобретения кормозаготовительной техники и мобильных систем орошения.

АЛИХАН СМАИЛОВ, Премьер-министр РК:

— Как вы знаете, лето выдалось засушливым, в результате пострадал ряд регионов. Там будет собрано меньше урожая. В целях нивелирования последствий засухи были приняты оперативные меры. В том числе будут выделены средства из резерва Правительства. Собранного урожая однозначно хватит. Казахстанцы без хлеба не останутся.



Айгерим Хамзина