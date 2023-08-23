Полицейские объезжают дачные массивы

Сотрудники управления криминальной полиции объезжают дачи Петропавловска. Оперативники рассказывают дачникам о цифровой гигиене и о том, что нельзя делать, чтобы не стать жертвой злоумышленников. Полицейские расклеивали плакаты, раздавали памятки. Примечательно, что многие пенсионеры наслышаны о возросшей активности способов обмана мошенников и сами делятся случаями, когда жертвами циничных аферистов становились их близкие.

-Один раз меня надули, но по телефону. Дети у меня сдают квартиру, ну, и, звонили; якобы налоговая и так далее. — А вообще знаете, как в таких ситуациях поступать, чтобы не стать жертвой мошенников? — Ну, во первых -ничего не делать. Да, завершить разговор; ничего не делать.

Сотрудники полиции еще раз провели серию индивидуальных бесед, напомнив дачникам алгоритм действий при звонках от неизвестных, сообщающих о «подозрительных транзакциях» и настаивающих на получении кредита и переводов денег.

Милена Балацкая, оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— Сотрудниками криминальной полиции продолжается проведение информационно-разъяснительных мероприятий по теме новых способов обмана в сети-интернет. Сегодня осуществлена раздача памяток в данных обществах областного центра и проведены информационные беседы с лицами пенсионного и предпенсионного возраста. Всего с начала текущего года на территории области зарегистрировано 440 фактов интернет-мошенничеств.

Полицейские просят граждан ни при каких обстоятельствах не скачивать по указанию неизвестных лиц какое-либо программное обеспечение. А при звонках от людей, представляющихся работниками банков или правоохранительных органов, незамедлительно звонить в Call-центр своего банка и на номер «102».

Камилла Карим

