Меры государственной поддержки предпринимателей обсудили за круглым столом СЦК

Субсидирование части ставки вознаграждения, частичное гарантирование по кредитам, предоставление безвозмездных государственных грантов, информационно-консультационные услуги. Эти и другие меры государственной поддержки получают казахстанские предприниматели. Их эффективность обсудили столичные эксперты за круглым столом на площадке службы центральных коммуникаций.

НУРБОЛ ЖАНАБЕКОВ, директор департамента государственной поддержки и защиты предпринимательства МНЭ РК:

— В целом, среди финансовых мер наибольшим спросом пользуются субсидии. Они предоставляются в целях удешевления кредитов, которые дают банки второго уровня. В рамках инструмента субсидирования части ставки вознаграждения государство субсидирует 13,75%, а предприниматель оплачивает 8%. Это в областных центрах, в сёлах — 7%. С начала реализации программ «Экономика простых вещей», «Дорожная карта бизнеса» поддержаны субсидиями 95 тыс проектов предпринимателей на кредитный портфель — около 7 трлн тг.

Еще одна мера государственной поддержки бизнеса — предоставление гарантий по кредитам в случае нехватки залоговой базы. За годы существования такого механизма в республике соответсвующую поддержку получили свыше 57 тысячи проектов на сумму 1,4 трлн тг. Еще 38 тысяч предпринимательских инициатив воплотились в жизнь благодаря микрокредитованию на инвестиционные цели и пополнению оборотного капитала.

НУРБОЛ ЖАНАБЕКОВ, директор департамента государственной поддержки и защиты предпринимательства МНЭ РК:

-Если говорить о социально-экономическом эффекте этих финансовых инструментов, то с начала реализации этих программ созданы свыше 120 тыс новых рабочих мест, уплачены около 3,4 трлн тенге налогов в бюджет, выпущено продукции МСБ на сумму более 53 трлн тг.

Кроме того, в Казахстане за последние 11 лет было выдано 5600 грантов на общую сумму 17,6 млрд тенге. Центры поддержки женского предпринимательства оказали казахстанкам больше 5,5 тысяч услуг. В профильной палате собрали топ направлений бизнеса, в которых они реализуют себя чаще всего.

АЙДАНА ТОГЫЗБАЕВА, директор департамента по вопросам занятости и развитию малого и женского предпринимательства НПП «Атамекен» РК:

-SMM, массажное дело, обучение визажу, швейное производство, парикмахерское дело, традиционные виды ремесёл, кондитерские и хлебобулочные виды изделий.

Чтобы открыть своё дело бизнесвумен могут пройти курсы в профильных центрах при Палате предпринимателей.

Дарья Пышмынцева



