Лучшего водителя и экипаж БТР выбрали в Академии Нацгвардии РК

Первый этап смотра-конкурса на звание «Лучший водитель» и «Лучший экипаж бронетранспортера» прошел на войсковом стрельбище Академии Национальной гвардии Казахстана. Чтобы продемонстрировать свои навыки, военнослужащие стреляли из автоматов, пистолетов и пулеметов. Помимо этого перед экипажем стояла задача проехать маршрут с препятствиями на БТР. В конкурсе участвовали курсанты, солдаты, сотрудники департамента по ЧС области.

Оценивали навыки военных офицеры. Комиссию возглавил замначальника Академии по технике и вооружению Кайрат Токин. Победителем стал старший водитель, ефрейтор Тасболат Дусмогомбетов. Лучшим экипажем признан состав под управлением старшего сержанта Дархана Алькенова. Призеров наградили дипломами и грамотами, позже они примут участие в общевойсковом конкурсе, который состоится в сентябре на территории Западно-Казахстанской области.



Анна Жицкая