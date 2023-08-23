Количество граждан, покидающих Казахстан, значительно снизилось: с 29,1 тысячи до 6,7 тысячи человек

По данным Бюро национальной статистики, в январе-июне текущего года, число прибывших с видом на жительство увеличилось на 87,3%, составив 13 652 человека. Выбыло из страны меньше на 56,7%, чем за аналогичный период прошлого года, что привело к положительному сальдо миграции – 6 656 человек. Основной миграционный обмен остается с государствами СНГ, с долей прибывших из них в 89,1% и выбывших в эти страны в 75,4%. Переехавших на ВНЖ больше всего из России (6858), Узбекистана (3200) и Туркменистана (671), а в Россию выехало больше всего (4981).

Внутри страны больше всего переселилось казахов (4706), русских (4622), узбеков (593), каракалпаков (498) и украинцев (452). На 1 июля 2023 года население Казахстана составило 19 899 377 человек.