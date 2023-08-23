Казахстан и Европейский Союз укрепляют сотрудничество в двустороннем и региональном форматах

Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко встретился с делегацией Европейского парламента во главе с председателем Комитета по иностранным делам Дэвидом Макаллистером. Собеседники обсудили приоритетные направления сотрудничества между Казахстаном и Евросоюзом в политической и экономической сферах в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС, взаимодействие в секторах энергетики, транспорта и логистики, включая развитие Среднего коридора.

Были также обсуждены такие новые перспективные ниши взаимодействия как критические сырьевые материалы и «зеленый» водород. Стороны также с удовлетворением отметили позитивную динамику развития межпарламентских отношений.

«Европарламент способен сыграть более значимую роль в развитии широкого спектра взаимодействия между Казахстаном и Евросоюзом,а также поддержать наши усилия по развитию регионального сотрудничества в Центральной Азии», – отметил Р. Василенко.