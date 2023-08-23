Благотворительный фонд «Даулеттен» помог 50 семьям из СКО собрать детей в школу

Гульшат Какимова — мама 4х детей. Сегодня её младший ребенок пришел получить свой подарок от благотворительного фонда «Даулеттен» — рюкзак со школьными принадлежностями. Семья такую помощь получает впервые.

ГУЛЬШАТ КАКИМОВА, жительница села Петерфельд, Кызылжарский район:

— В этой школе учатся трое моих детей. Сегодня моему ребенку подарили рюкзак со школьными принадлежностями. Мы безмерно рады, что выбрали именно нашу школу.

Активисты фонда реализуют проект «Ауылдағы ағайынның балаларына» по всей стране. Его цель — обеспечить учебными материалами учащихся сельских школ из малообеспеченных и многодетных семей. Проект рассчитан на 1000 детей. В нашей области помогли 50 семьям из сёл КривозЁрки, Затона, Якоря, Кондратовки и Петерфельда.

БЕКЗАТ ҚАЙРАТҰЛЫ, представитель фонда:

— Наш фонд существует с прошлого года. Мы занимаемся благотворительностью, обеспечиваем жильем многодетных и малоимущих семей. Также берем на себя расходы на канцелярские товары, будь то студенты или школьники. Список семей нам обычно предоставляет акимат, также люди пишут нам в социальные сети.

Активно помогают юным североказахстанцам и в рамках ежегодной республиканской акции «Дорога в школу». Стартовала она 1 августа.

ДАНА КАЗИЕВА, главный специалист отдела образования Кызылжарского района:

— В этом году она проходит под девизом «Твори добро». Целью данной акции является оказание социальной помощи для детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей — сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно в этой акции участвуют бизнес — структуры района, акиматы сельских округов. На сегодня уже оказана помощь 350 детям на общую сумму 2,5 млн тенге.

В регионе в рамках этой акции 1302 ребенка получат помощь на общую сумму 52 млн тенге.

Камилла Карим