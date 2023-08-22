Владелица продуктового магазина из Петропавловска содержит в чистоте и порядке прилегающую территорию

Лариса Хизбулина открыла продуктовый магазин в 2001 году. Чтобы запустить его, переоборудовала квартиру на первом этаже в многоэтажном доме. Такой, на первый взгляд, простой бизнес требует много сил, времени и денежных вложений, рассказывает женщина. Отдельную строку расходов она выделяет для круглогодичного ухода за территорией, которая прилегает к магазину.

ЛАРИСА ХИЗБУЛИНА, владелица магазина:

— Хочется, чтобы людям доставляло удовольствие не только совершение покупки, но и эстетическое наслаждение было. Поэтому решили немножко облагородить. Раньше садила цветы, с ними немножко проблематично, прополки больше, полива. Решили посадить газон. В этом году лето выдалось жаркое, почва прогревалась до 50 градусов. т.е. он немножко пожелтел.

За цветами Лариса Хизбулина ухаживает сама. Ей нравится, как они преображают пространство у магазина. За порядком на прилегающей территоррии бизнесвумен помогает следить дворник.

ЛАРИСА ХИЗБУЛИНА, владелица магазина:

— Он каждое утро проводит уборку прилегающей территории. Зимой дворник, конечно, работы побольше, потому что приходится чистить снег и лёд убирать, чтобы никто не поскользнулся. По кондоминиуму здесь положено метра полтора от дома, а остальное всё — земля города. Как вы видите, здесь проходит теплотрасса, которая заходит в дом. Поэтому ничего лишнего мы тут не имели права сделать. Даже крыльцо мы сделали не капитальное. Оно должно быть переносным.

Т.к. в случае порыва на теплотрассе крыльцо необходимо будет убрать для комфортной и безопасной работы коммунальщиков. В день в этот магазин приходят несколько десятков покупателей.

— Я всегда туда хожу, покупаю себе сладости. Хорошие продавцы.

— Обстановка красивая, все нравится.

— Замечаю всегда, как тут красиво. Видно, что владелец магазина следит тут за чистотой и порядком. Приятно сюда приходить.

Магазин работает с 8.00 утра до 11.00 часов вечера. В нём посменно трудятся два продавца. Владелица магазина планирует обновить и покрасить фасад, чтобы покупателям было еще приятнее приходить за покупками.

Дарья Пышмынцева

