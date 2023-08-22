При партнерстве с КНР в АО «ПЗТМ» начали собирать беспилотники

Задача этого беспилотника найти диверсанта, который пробрался на территорию закрытого объекта. Летательный аппарат, которым управляют в режиме реального времени, найдет нарушителя и сообщит его координаты службе охраны, та примет необходимые меры. Это один из сценариев, который развернулся на территории Петропавловского завода тяжелого машиностроения. 22 августа здесь представили беспилотники, которые были собраны на предприятии, благодаря партнерству между Казахстаном и Китаем.

ТИМУР НУКЕРЕЙ, заместитель генерального директора по специальной продукции АО «ПЗТМ»:

— В будущем мы планируем локализовать производство 50 на 50 с нашими партнерами. Т.е. какие-то элементы мы будем уже непосредственно производить у себя. Сотрудничество организовано в рамках поездки министра индустрии и инфраструктурного развития в КНР, где был подписан меморандум намерения о сотрудничестве в производстве беспилотных летательных аппаратов. На сегодняшний день мы единственные на среднеазиатской территории, кто может производить беспилотные летательные аппараты такого формата. Обучение и передача технологии будет производиться нашими сотрудниками в КНР. Обучение будет проводиться от 40 до 60 дней. Первая партия наших сотрудников поедет в конце сентября. Производство начнется после поступления заказов.

Предполагается, что на предприятии будут собирать до 27 моделей беспилотных летательных аппаратов. В день демонстрации заводчане совместно с коллегами из Поднебесной показали возможности четырех умных машин. Они отличаются по весу, размеру, наличию звукового сопровождения, использованию тепловизора, высоте подъема, скорости и дальности. Использоваться беспилотники могут в военной и гражданской сферах. Например, этот аппарат, сделанный из карбона, титана и пластика, способен работать при температуре до -50 градусов. Он подойдет для патрулирования границы, способен поднимать различные грузы, а значит, будет полезен при тушении очагов возгораний в труднопроходимых местах.

Беспилотники, собранные на «ПЗТМ», справятся с поиском людей, а также смогут выследить и сопроводить лихача на оживленной трассе. Такие новые технологии станут хорошим подспорьем для сотрудников служб экстренного реагирования.

ЦЗЯН ШАНЬ, генеральный директор компании, КНР:

— Технология создания беспилотников активно развивается в Китае последние 10 лет. Наша страна много лет сотрудничает с Казахстаном. Уверены, что в вашей республике будут сильные бренды, ориентированные на сборку беспилотных летательных аппаратов. Сотрудничество с Петропавловским заводом тяжелого машиностроения доказывает это.

Сборка одного беспилотника в среднем занимает от 1 до 3 месяцев. По данным администрации завода, этот срок сократится после того, как китайские партнёры передадут на предприятие необходимое оборудование. Предполагается, что на первоначальном этапе готова продукция будет реализовываться внутри Казахстана.

Дарья Пышмынцева