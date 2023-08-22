Более 1 400 нарушений ПДД выявили полицейские в рамках ОПМ «Безопасная дорога»

Автопробегом из эвакуаторов, груженных разбитыми машинами, завершили оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» полицейские. Напомню, оно проходило с 18 по 21 августа. За эти дни стражи порядка выявили более 1 440 различных нарушений правил дорожного движения. Из них — 22 факта управления автомобилями в нетрезвом виде, 178 — неиспользование ремней безопасности, 156 — превышение скорости. Со стороны пешеходов также есть нарушения. Их 143.

АЗАМАТ ЖАМУКОВ, старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

— За 7 месяцев этого года на территории Северо-Казахстанской области зарегистрировано 184 ДТП, в результате которых 22 человека погибло и 20 получили увечья. По вине нетрезвых водителей зарегистрировано 14 автомобильных аварий; в них погибло 4 человека и 20 получили ранения.

Профилактика дорожно-транспортного травматизма — в зоне особого внимания. Сейчас сезон летних отпусков, к тому же совсем скоро тротуары и улицы населенных пунктов пополнятся тысячами юными пешеходов.

САМАРХАН МУКАНОВ, житель с. Аралагаш, Аккайынский район:

— Такая акция, в целом, очень нужна. Хорошее, наглядное разъяснение для людей.

Это вторая подобная акция, проведенная за последние два месяца. Цель автопробега с разбитыми машинами — наглядная демонстрация жителям и гостям области того, к чему приводят нарушения правил дорожного движения. Управление местной полицейской службы убедительно просит участников дорожного движения помнить о них и быть предельно внимательными на дорогах области.

Алишер Ашимов