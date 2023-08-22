27 улиц в с. Кишкенеколь Уалихановского района отремонтируют в этом году

Ремонт внутрипоселковых дорог активно идёт в Кишкенеколе Уалихановского района. В этом году здесь приводят в порядок 27 улиц. Подрядчик — производственный кооператив «САПАК» из Кызылорды.

МЫРЗАБЕК ДИЛИМБЕТОВ, начальник участка:

— Мы приступили в середине июня. Сейчас почти закончили щебеновать 8 улиц, асфальтовое покрытие будет на днях. Общая протяженность улиц — 22 км. В данный момент заканчиваем 10 км.

Всего здесь работают 15 единиц техники и 20 человек. На обновление полотна выделили почти 500 млн тенге. К слову, дороги в Кишкенеколе остро нуждались в ремонте.

КАНАТ САТВАЛДИН, аким Кишкенекольского сельского округа, Уалихановский район:

— Раньше дороги находились в неудовлетворительном состоянии. Средний ремонт не производился на протяжении 20 лет. При проведении этих работ улично-дорожные сети будут охвачены на 99,9%.

Привести в порядок все улицы подрядчики обещают до конца октября.

Алишер Ашимов