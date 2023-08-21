Состоялись переговоры между делегацией Телерадиокомплекса Президента РК и иорданскими медиакомпаниями для укрепления сотрудничества в медийной сфере

Генеральный директор ТРК Президента Раушан Кажибаева встретилась с министром правительственных коммуникаций Иордании Фейсалом Шбулем. Стороны обсудили перспективы совместного производства и обмена контентом, а также вопросы вещания и распространения в медиапространстве обеих стран.

Фейсал Шбуль выразил готовность открыть корреспондентский пункт информационного агентства «Петра» в Казахстане до конца года. Раушан Кажибаева подчеркнула важность развития гуманитарных связей и роли СМИ в укреплении дружеских отношений между двумя странами. В ходе визита также запланированы переговоры с руководителями иорданских телеканалов и университетов, специализирующихся на подготовке медийных специалистов.