Промышленное производство в Казахстане в январе-июле 2023 года выросло на 3,6%, достигнув индекса 103,6%, согласно данным Бюро национальной статистики РК

За этот период было произведено товаров на сумму 26 272,9 миллиарда тенге. Горнодобывающая отрасль внесла 46,6% этого объема (12 256 миллиардов тенге), а обрабатывающая промышленность – 46,7% (12 272,9 миллиардов тенге). Заметный рост производства отмечен в горнодобывающей индустрии (3,8%), обрабатывающей промышленности (3%), энергетике (6,3%) и водоснабжении, утилизации отходов и экологической безопасности (6,2%).

Наибольший рост был зафиксирован в Акмолинской, Алматинской, Северо-Казахстанской областях и городе Алматы.