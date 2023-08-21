Глава государства встретился с вице-президентом Национальной академии наук Аскаром Джумадильдаевым

Аскар Джумадильдаев представил Президенту доклад о деятельности Национальной академии наук за последние три месяца и представил свои идеи о будущем развитии отечественной науки. Кроме того, академик высказал свое мнение по поводу перевода казахского языка на латинскую графику. Глава государства отметил, что все предложения ученого будут рассмотрены, и соответствующие указания будут переданы Правительству.

По словам Касым-Жомарта Токаева, научное и академическое сообщество должно способствовать созданию фундаментальных научных центров в области естественных наук и технологий, улучшению исследовательской работы и предоставлению научно обоснованных рекомендаций для социально-экономического развития страны. Также Президент отметил высокий авторитет академика Аскара Джумадильдаева в обществе и пожелал ему успехов на его ответственной позиции в Национальной академии наук.