Президент принял председателя АО «Казахфильм» Азамата Сатыбалды

На встрече были обсуждены вопросы развития отечественной кинематографии и сферы культуры. Азамат Сатыбалды рассказал Президенту РК о проблемных вопросах в деятельности «Казахфильма» и внес свои предложения по повышению статуса киностудии. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что «Казахфильм» в свое время вырастил яркую плеяду выдающихся представителей киноискусства.

Он указал на важность комплексного и последовательного решения накопившихся в отрасли проблем, объединив усилия профессиональных деятелей кино и творческий потенциал представителей национальной интеллигенции, гражданского общества, старшего и молодого поколений. Как считает Президент, в целом нужно рассматривать кинопроизводство как отдельный сектор креативной индустрии.

В заключение, Глава государства отметил, что вопросы дальнейшего развития отечественного кинематографа будут находиться на особом контроле.