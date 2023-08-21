Премьера спектакля прошла в казахском музыкально-драматическом театре им. С.Муканова

В этом году мы отмечаем 360-летие великого казахского батыра Кожабергена жырау. Уроженец ныне Жамбылского района СКО известен как отважный батыр и великий полководец. В 1688 году руководители казахских родов во главе с Тауке ханом избрали Кожабергена главнокомандующим всеми войсками хана. Ему тогда было 25 лет. Также известен Кожаберген жырау как автор песни «Елім-ай», которой в этом году 300 лет. В честь юбилейных дат в новом здании казахского музыкально-драматического театра им. С.Муканова состоялась премьера спектакля.

Весной 1723 года огромное войско джунгаров напало на казахские степи. Историки до сих пор не пришли к единому мнению, сколько же тогда погибло казахов. Только павших воинов насчитывается 100 тысяч, мирного населения, в том числе детей, женщин, стариков, погибло в разы больше. Это страшное время осталось в истории как «годы великого бедствия». О том, что пришлось пережить казахскому народу, Кожаберген жырау рассказал в песне «Елім-ай».

— Все мы знаем про Кожабергена жырау и о том, какой вклад он внёс в истории. Сегодняшний спектакль рассказал нам ещё больше о времени, в котором он жил. И о трудностях, который пережил наш народ.

— Спасибо за такую постановку. Спасибо большое актёрам, которые смогли передать атмосферу того времени. Это было полезно для молодёжи.



Айгерим Хамзина