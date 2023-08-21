На программы с Университетом Аризоны выделили 500 грантов

Около 1000 абитуриентов Kozybayev University получили республиканские гранты по различным квотам. Более 500 бюджетных мест выделено на совместные с Университетом Аризоны образовательные программы. Из них -150 человек поступают по двойному диплому на следующие направления: IT, биотехнология и инклюзивное образование.

ГУЛЬМИРА ОСПАНОВА, директор департамента по приёму Kozybayev University:

— Мы в этом году сделали 4 пункта приема документов на грант. Эти пункты были в отдаленных районах нашей области: в Талшике, Пресновке, Сергеевке. Именно в этих пунктах организовали пункты приема документов. То есть детям не надо было ехать специально в Петропавловск для того, чтобы подать заявления на грант. Сейчас на данный момент приемная комиссия работает именно с того момента, как гранты наши уже опубликовались. Без выходных, каждый день. До последнего абитуриента.

Вместе с тем, в рамках реализации поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 сентября в Казахстане увеличится размер ежемесячных государственных стипендий.

ДИНАРА АЛИМОВА, пресс-секретарь Премьер-министра РК:

— Стипендии для студентов бакалавриата увеличатся на 20%, магистрантов и докторантов — на 15%, а стипендии студентов профессионального образования увеличатся в 1,5 раза. Кроме того, со следующего месяца на 30 процентов увеличится заработная плата педагогов дошкольного воспитания и обучения.

В этом году география приема значительно расширилась. Вырос и средний балл поступающих относительно прошлых лет. Кроме того, вузу выделены гранты акима СКО в интернатуру, а также в бакалавриат на музыкальное образование и культурно — досуговую работу.

Камилла Карим

