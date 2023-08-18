В Петропавловске чествовали работников спортивной сферы

Каждое третье воскресенье августа в Казахстане отмечается День спорта. В этом году местные атлеты принесли в копилку области около 400 наград различных достоинств. За каждой медалью стоит кропотливый труд тренеров, наставников, медиков и не только. В канун Дня спорта всех причастных к этой сфере от имени главы региона поздравил его заместитель Рустем Курманов.

РУСТЕМ КУРМАНОВ, заместитель акима СКО:

— Сегодня в СКО ведется строительство свыше 10 спортивных объектов. Это ФОКи, крытые хоккейные корты и другие спортивные объекты. Продолжается реализация государственного спортивного заказа. Стали традиционными и массовыми различные спартакиады и областные турниры. Благодаря этой работе в регионе более 215 тысяч человек (свыше 40% от общего числа населения) активно вовлечены в спортивную жизнь нашей области. Отмечу, что СКО в разрезе регионов занимаете третье место по проценту граждан, которые занимаются спортом.

В 2023 году в области начато строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов в с. Келлеровке Тайыншинского района и Петропавловске. В селе Кишкенеколь Уалихановского района возводится плавательный бассейн. Крытые хоккейные корты строятся в Акжарском, Жамбылском, а также в районе Шал акына. В области функционируют 8 профессиональных спортивных клубов и 27 детско-юношеских спортивных школ, где занимаются будущие чемпионы. Свой вклад в их подготовку много лет вносит Антон Лопатин. В канун профессионального праздника заместитель руководителя областной специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по боксу получил почетную грамоту от имени главы региона.

АНТОН ЛОПАТИН, заместитель руководителя областной специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по боксу:

— После первого набора, который был в 2005-2007 годах, я подготовил одного спортсмена. В свое время он неплохо выступал республиканской, международной арене. Это Елюбаев Азат Сандыбаевич. Он был чемпионом Казахстана среди кадетов, был финалистом чемпионата Азии среди кадетов. Неплохо выступал в молодежном боксе. В данное время он тоже пошел по нашим стопам, стал поддерживать своего тренера, т.е. меня. Закончил институт. Сейчас вместе с нами четвертый год трудится тренером.

В честь Дня спорта наградами отметили несколько десятков работников сферы. Завершилось торжественное собрание концертной программой.

Дарья Пышмынцева